Александр Рязанцев - Официальный сайт психолога

Александр
Рязанцев
Рязанцев
Мой многолетний опыт работы позволил мне разработать авторскую технологию, которая позволяет людям решить свои вопросы в отношениях, построении карьеры, увеличении доходов, воспитании детей, и изменить течение жизненных событий к лучшему.
А вы готовы начать изменения?
А вы готовы начать изменения?
Мой многолетний опыт работы позволил мне разработать авторскую технологию, которая позволяет людям решить свои вопросы в отношениях, построении карьеры, увеличении доходов, воспитании детей, и изменить течение жизненных событий к лучшему.
А вы готовы начать изменения?
А вы готовы начать изменения?
Об Александре Рязанцеве
Александр Рязанцев - практический психолог, Профессор в области психологии Международного Университета Фундаментального обучения (Оксфордская образовательная сеть), заведующий кафедрой «Психология системных феноменов » на факультете психологии и педагогики МУФО, Доктор философии PhD в области психологии, автор запатентованной технологии «Психология системных феноменов», гештальт и системный консультант, супервизор и действительный член ЕАС (Европейская ассоциация супервизоров).
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Афиша ближайших событий
19.06.2021
Новое качество жизни (очная программа)
03.07.2021
Любовь без зависимости
03.07.2021
Мама, папа, я — счастливая семья
17.07.2021
Новое качество жизни
13.08.2021
Базовая безопасность в работе консультанта
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Курсы онлайн-школы
Сотрудничество
Если вы ориентируетесь в своей деятельности на ту же цель, что и мы – сделать психологическое консультирование людей в России и Европе более качественным, быстрым и результативным, готовы рассмотреть предложения о сотрудничестве и партнерстве.
Более того, считаем необходимым поддерживать общественные организации, которые помогают людям развиваться, быть психологически просвещенными и более здоровыми. Готовы пропагандировать профессиональную подготовку консультантов, читать лекции и обучающие семинары, в том числе в рамках общественно-значимых проектов.
Более того, считаем необходимым поддерживать общественные организации, которые помогают людям развиваться, быть психологически просвещенными и более здоровыми. Готовы пропагандировать профессиональную подготовку консультантов, читать лекции и обучающие семинары, в том числе в рамках общественно-значимых проектов.
Александр и Светлана
РЯЗАНЦЕВЫ
РЯЗАНЦЕВЫ
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