 Александр Рязанцев - Официальный сайт психолога
Александр
Рязанцев
Мой многолетний опыт работы позволил мне разработать авторскую технологию, которая позволяет людям решить свои вопросы в отношениях, построении карьеры, увеличении доходов, воспитании детей, и изменить течение жизненных событий к лучшему.
А вы готовы начать изменения?
Мой многолетний опыт работы позволил мне разработать авторскую технологию, которая позволяет людям решить свои вопросы в отношениях, построении карьеры, увеличении доходов, воспитании детей, и изменить течение жизненных событий к лучшему.
А вы готовы начать изменения?
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30 лет
успешной
работы
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Более 200000
участников
мероприятий
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Свыше 6000
семинаров
и выступлений

Об Александре Рязанцеве

Александр Рязанцев - практический психолог, Профессор в области психологии Международного Университета Фундаментального обучения (Оксфордская образовательная сеть), заведующий кафедрой «Психология системных феноменов » на факультете психологии и педагогики МУФО, Доктор философии PhD в области психологии, автор запатентованной технологии «Психология системных феноменов», гештальт и системный консультант, супервизор и действительный член ЕАС (Европейская ассоциация супервизоров).
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Сотрудничество

Если вы ориентируетесь в своей деятельности на ту же цель, что и мы – сделать психологическое консультирование людей в России и Европе более качественным, быстрым и результативным, готовы рассмотреть предложения о сотрудничестве и партнерстве.

Более того, считаем необходимым поддерживать общественные организации, которые помогают людям развиваться, быть психологически просвещенными и более здоровыми. Готовы пропагандировать профессиональную подготовку консультантов, читать лекции и обучающие семинары, в том числе в рамках общественно-значимых проектов.
Александр и Светлана
РЯЗАНЦЕВЫ

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