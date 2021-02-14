Александр Рязанцев - Официальный сайт психолога

Если вы ориентируетесь в своей деятельности на ту же цель, что и мы – сделать психологическое консультирование людей в России и Европе более качественным, быстрым и результативным, готовы рассмотреть предложения о сотрудничестве и партнерстве.



Более того, считаем необходимым поддерживать общественные организации, которые помогают людям развиваться, быть психологически просвещенными и более здоровыми. Готовы пропагандировать профессиональную подготовку консультантов, читать лекции и обучающие семинары, в том числе в рамках общественно-значимых проектов.